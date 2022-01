Météo : un dimanche entre pluie et éclaircies à Lyon

La pluie pourrait tomber ce dimanche matin à Lyon. En revanche, des éclaircies sont attendues pour le reste de la journée. La température maximale atteindra 9°.

Contrairement à samedi, une pluie éparse est attendue ce dimanche sur Lyon. De 11 à 14 heures, le ciel restera nuageux. Toutefois, cela ne devrait pas durer car des éclaircies sont à prévoir l'après-midi et en début de soirée.

Le thermomètre oscillera entre 4 degrés le matin et 9° au plus chaud de la journée. Ce 30 janvier, la qualité de l'air sera bonne à la faveur d'émissions en baisse et de l'arrivée progressive d'une perturbation.