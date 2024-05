Météo : un ciel couvert, de belles éclaircies et plus de 20°C ce dimanche à Lyon

Ce dimanche 19 mai, le mercure pourrait grimper jusqu'à 23°C à Lyon.

Après une nuit relativement calme et sèche, les Lyonnais se réveillent avec un ciel parsemé de nuages laissant néanmoins passer les rayons du soleil.

Il existe un risque modéré de voir se former quelques averses orageuses au cours de l'après-midi et ce, malgré l'émergence de belles éclaircies. Enfin, les nuages se feront bien plus présents le soir et amèneront peut-être avec eux quelques précipitations.

Au niveau des températures, il fait déjà 16°C ce matin à 9h. Un pic de 23°C pourrait être atteint vers 14h. Le thermomètre devrait se stabiliser autour de 20°C durant la soirée.