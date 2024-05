Le Lou Rugby victorieux contre le Racing 92 et maintenu en Top 14

(Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Hier soir, au terme d'un match relevé, le Lou Rugby s'est imposé difficilement face au Racing 92 (20-14). Les Rouge et Noir resteront dans l'élite l'année prochaine.

Ce samedi 17 mai, quatre mots raisonnent inlassablement dans les têtes des joueurs du Lou Rugby : "la victoire ou rien ". Encore 12e au classement avec seulement sept points de plus que le barragiste, les Rhodaniens n'ont pas le droit à l'erreur dans leur course au maintien.

Opposé au Racing 92, le Lou met du rythme dès les premières minutes et s'installe dans le camp adverse, sans pour autant voir la récompense. C'est à la 21e minute, après une solide action défensive, que les Rouge et Noir réussissent à faire sauter le verrou avec le 15e essai de Baptiste Couilloud, meilleur marqueur du championnat.

L'écart aurait même du être creusé si Davit Niniashvili n'avait pas raté un quatre contre un quelques minutes plus tard. Une erreur dont profitent les Franciliens en inscrivant un premier essai. Finalement, Lyon mène à la mi-temps (11-7) alors que les deux équipes ont déjà commis sept fautes chacune.

Un essai du Racing 92 refusé à la 80e minute

En deuxième mi-temps, malgré l'indiscipline du Racing, puni par le pied de Léo Berdeu qui inscrit deux pénalités, le club du 92 ne lache rien et aplatit une seconde fois dans l'en-but lyonnais (17-14). Une nouvelle pénalité de Léo Berdeu met le Lou à six points des Racingmen, lesquels croient remporter le match à la 80e minute mais l'arbitre refuse finalement un essai de Tuisova. Le Lou Rugby s'impose (20-14), enchaine une 11e victoire à domicile et assure son maintien en Top 14 après la défaite de Montpellier, barragiste.

Sauvés, il ne reste plus que deux rencontres aux Lyonnais (Montpellier et Toulouse) pour désormais proposer le meilleur spectacle possible à son public.

Lire aussi : Le Lou Rugby renouvelle son Grand Mâchon en 2024