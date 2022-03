Météo : un ciel couvert à Lyon ce dimanche

Le temps ne sera pas ensoleillé ce dimanche à Lyon. Le ciel devrait être couvert une large partie de la journée, avec de la pluie attendue en soirée.

Les Lyonnais et Lyonnaises ne devraient pas apercevoir le soleil ce dimanche. Au-dessus de Lyon, le ciel sera couvert, et les nuages règneront sur la capitale des Gaules. La pluie pourrait même faire son apparition en fin d'après-midi, à partir de 17 heures. Le vent soufflera également entre 40 et 55 km/h à compter de midi.

13° attendus

Les températures oscilleront entre 10 et 13 degrés dans la journée, avec un pic entre 13 et 17 heures. Comme samedi, la qualité de l'air sera bonne sur la région, notamment grâce au vent et aux averses, ce qui dispersera les polluants émis par les activités humaines.