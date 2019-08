Météo du 9 août à Lyon : des orages attendus en fin d’après-midi

Le soleil du matin va être caché par l'arrivée d'orages à partir de 17h à Lyon.

Après une journée de beau temps jeudi, les orages vont faire leur retour à Lyon ce vendredi en fin de journée. Le temps s'annoncera d'abord des plus agréable avec un large soleil. Ce dernier sera tout de même dès 8 heures accompagné d'un vent du sud qui soufflera à 45 km/h en rafales. C'est à partir de 15h que le temps va petit à petit tourner. Les premiers orages sont attendus pour 17h selon Météo France. Ces orages seront accompagnés de pluie et ne devraient quitter Lyon que dans la nuit. Concernant les températures, elles ne dépasseront pas les 37°C au plus fort de la journée et retomberont à 20°C dans la nuit.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “moyenne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 57 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).