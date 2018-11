Météo du 25 novembre : après-midi sous la pluie à Lyon

Après quelques éclaircies ce dimanche matin, le ciel s'assombrit à Lyon pour laisser place à une après-midi pluvieuse.

À peine quelques rayons de soleil entre 7 et 10 heures et quelques degrés au thermomètre. Dès la fin de matinée ce dimanche, le ciel se couvre d'épais nuages au-dessus de Lyon. Ces derniers seront poussés par un vent du Sud qui soufflera à une vitesse de 15 km/h. Au maximum, les températures atteindront les 10 degrés à 13 heures avant de se rafraîchir à 8 puis à 7 degrés avec l'arrivée de la pluie. Selon Météo France, la pluie devrait être soutenue jusqu'à 16 heures, puis les précipitations seront plus éparses en fin de journée et jusqu'à 19 heures. La soirée devrait se dérouler a priori au sec, mais toujours sous les nuages et des températures comprises entre 8 et 5 degrés. Selon Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne" ce dimanche sur l'agglomération lyonnaise, avec une note de 40/100.