Météo du 26 juin à Lyon : plus de 38°C attendus

Le thermomètre va monter très haut ce mercredi à Lyon et mettra du temps à redescendre durant la nuit.

L'alerte canicule niveau 3 a été déclenchée à Lyon. Ce mercredi, la journée sera parfaitement ensoleillée. Du matin jusqu'au soir, Météo France prévoit un très large soleil. Entre 11h et 14h, un vent du sud va se lever et soufflera jusqu'à 40 km/h en rafales. Côté températures, le mercure va grimper. À 8h, il fera déjà 25°C. Il fera 31°C à 11h et 38°C en milieu d'après-midi. Il faudra attendre 2h du matin le jeudi pour que le thermomètre retombe en dessous de 25°C.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “médiocre” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 79 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).