Météo du 24 août : de rares averses et 26 degrés à Lyon

Les températures baissent ce vendredi à Lyon : la journée sera ponctuée par de fines pluies à travers des éclaircies.

Le soleil perce les nuages ce vendredi matin. Après l'orage à Lyon, un temps plus frais s'empare de la ville. Malgré les rayons du soleil, les températures seront d'une vingtaine de degrés dans la matinée et ne dépasseront pas les 26 degrés dans l'après-midi. À partir de 11 heures, de rares averses sont à prévoir de temps en temps jusqu'à 17 heures. En fin de journée et jusqu'à 20 heures, le soleil devrait ensuite reprendre ses droits avant de se coucher. Un léger vent du Nord (15km/h) poussera les nuages toute la journée au-dessus de l'agglomération lyonnaise. De quoi nettement améliorer la qualité de l'air, qui est "bonne" ce vendredi à Lyon. Atmo Auvergne Rhône Alpes lui attribue une note de 35/100 et prévoit une tendance stable pour les prochains jours.