Météo du 21 janvier à Lyon : un mélange de pluie et de neige en matinée

Un mélange de pluie et de neige pourrait tomber sur Lyon jusqu'à 10 heures ce matin selon Météo France, qui prévoit un temps très nuageux pour le reste de la journée.

Avec le froid des températures, la fine pluie du matin pourrait bien être également composée de quelques flocons. Selon Météo France, un mélange de pluie et de neige est à prévoir jusqu'au 10 heures ce matin. Un temps à même de présenter un léger avant goût des chutes de neige en plaine annoncées pour ce mardi et ce mercredi. Suite à ces précipitations, le temps de ce lundi devrait rester très nuageux, avec des températures comprises entre 1 et 5 degrés. Les vents du Nord sont attendue pour évacuer la pollution et améliorer la qualité de l'air. Pendant le week-end, le premier niveau d''alerte pollution aux particules fines dans l'air a été déclenché. Selon Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la qualité de l'air restera ainsi particulièrement "médiocre" ce lundi. L'amélioration de la situation dépendra donc particulièrement de la puissance du vent.