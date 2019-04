Météo du 2 avril : un peu de soleil avant la pluie à Lyon

Dernier jour de soleil à Lyon ce 2 avril avant l'arrivée de la pluie et du froid.

Après une fin mars très ensoleillée et douce, la pluie et le froid font leur grand retour à Lyon. Ce 2 avril, marque l'arrivée d'une perturbation. Progressivement, le soleil sera masqué par des nuages toujours plus sombres et quelques gouttes de pluie pourraient tomber en fin de journée.

Le vent du Sud à 10 km/h avec des rafales à 50 km/h contribuera à maintenir des températures douces, au moins pour cette journée. Après 8 degrés le matin, il fera 19 l'après-midi. Mercredi, les températures devraient s’effondrer et un temps maussade pourrait durer jusqu'à la fin de semaine.

Avec le vent et l'arrivée de la pluie, la pollution stagne moins sur Lyon. Selon Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, l'indice pour ce 2 avril est de 39 sur 100, pour une qualité de l'air jugée bonne.