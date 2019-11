Météo du 1er novembre à Lyon : brouillard, pluie et fortes rafales de vent

Le mois de novembre commence sous une météo qui ne donnera pas envie de mettre le nez dehors à moins d'avoir envie de faire des photos de Lyon sous la pluie et le brouillard.

Cette journée du 1er novembre commencera avec de la brume, des bancs de brouillard, et ensuite de la pluie en début d'après-midi. Le vent du sud se fera de plus en plus fort avec des rafales jusqu'à 50 km/h.

Les températures restent stables : après 11 degrés le matin, il fera 15 l'après-midi, des valeurs qui correspondent parfaitement aux normales de saison.

La qualité de l'air reste correcte avec un indice de 30 selon Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.