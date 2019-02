Météo du 1er février : beaucoup de pluie à Lyon

Il va faire gris ce vendredi avec de nombreuses averses de pluie tout au long de la matinée à Lyon.

Pour le premier jour de février, Météo France prévoit de nombreuses averses. De 1h du matin à 16h, la pluie va tomber sans discontinuer. Éparses le matin, les ondées vont être de plus en plus fortes au fil de la journée avant un apaisement vers 13h. Dans l'après-midi, quelques éclaircies vont pointer le bout de leurs nez. Concernant les températures, il fera entre 5°C et 8°C ce jeudi.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne”. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 32 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).