Météo du 19 janvier à Lyon : entre nuages et éclaircies

Après quelques rayons de soleil ce samedi matin, le ciel se couvrira au-dessus de Lyon sous des températures comprises entre -2 et 6 degrés.

Le temps reste à la fraîcheur hivernale. Ce samedi à Lyon, malgré les éclaircies prévues dès 7 heures, les températures ne passeront au-dessus de zéro degré qu'à partir de 10 heures. À partir de 13 heures, il fera 4 degrés à Lyon et les éclaircies se feront de plus en plus rares. Poussés par un léger vent du sud (10 km/h), les nuages s'amoncelleront dans l'après-midi. La soirée devrait néanmoins se passer au sec, mais sous un ciel particulièrement couvert. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air se dégrade, mais restera “bonne” pour la journée de samedi. Une note de 45/100 est attribuée sur une échelle où une note haute indique la présence de nombreuses particules polluantes.