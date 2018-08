Météo du 16 août : un jeudi ensoleillé et 32°C à Lyon

Météo France prévoit un grand soleil à Lyon ce jeudi. Le thermomètre devrait atteindre la barre des 32°C dans l’après-midi.

Le soleil est au rendez-vous ce jeudi à Lyon et les températures remontent. Après quelques jours passés avec un temps très doux, suite aux épisodes d’orages et de pluies de la semaine passée, le mercure grimpe et repassera la barre des 30°C ce jeudi. Ainsi, les températures maximales prévues par Météo France sont de 29°C ce matin et de 32°C cet après-midi.

Concernant la pollution, l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes attribue à Lyon la note de 55/100, ce qui équivaut à une qualité d’air “moyenne”. Pour rappel, sur l’indice national Atmo, 0 correspond à une qualité d’air excellente et 100 exécrable.