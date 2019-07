Météo du 14 juillet : une journée ensoleillée pour la fête nationale

Le soleil et la chaleur seront présents pour cette journée de fête nationale, avec un vent assez fort en provenance du nord.

Le temps sera ensoleillé sur une grande partie de la journée. Quelques nuages pourront faire leur apparition en début d’après-midi et s’accrocher jusque dans la soirée, ce qui n’empêchera pas les températures de rester élevées, avec un minimum de 18°C le matin et un maximum de 27°C en après-midi. Un vent soutenu soufflera sur la capitale des Gaules, avec une moyenne de 25km/h et des rafales pouvant aller jusqu’à 50km/h.

La qualité de l’air restera très moyenne, avec une note de 51/100 attribuée par le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.