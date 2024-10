Météo : douceur et orages jeudi 17 octobre à Lyon

Il fera doux jeudi 17 octobre à Lyon, malgré un ciel très perturbé et de nombreuses averses orageuses.

L'automne est définitivement bien maussade à Lyon cette année. Ce jeudi, si le mercure atteint des valeurs élevées pour la saison, avec jusqu'à 21°C dans l'après-midi (3°C au-dessus des normales de saison) le ciel sera particulièrement perturbé alors que le Rhône est placé en vigilance jaune orages.

En matinée, sous 17°C, le ciel sera complètement couvert avec un risque orageux maximal selon Météo Lyon. Dans l'après-midi, le risque d'orages sera légèrement plus faible mais les averses resteront fréquentes. Les précipitations pourraient atteindre jusqu'à 50 mm.

Le temps devrait être plus calme en soirée et dans la nuit avant un vendredi marqué par des averses plus faibles.