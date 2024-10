Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange inondations

Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance orange pluie-inondations jeudi 17 octobre.

Météo France place jeudi 17 octobre trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange pluie-inondations. Les territoires concernés sont : la Loire, la Haute-Loire et l'Ardèche. Ce dernier est par ailleurs également placé en vigilance orange crues.

Météo France évoque un "épisode cévenol donnant d'importants cumuls de pluie, essentiellement sur le relief ardéchois et débordant sur l'est de la Haute-Loire et le sud de la Loire".

Les précipitations "vont se poursuivre jusqu'en fin de journée, en concernant essentiellement le relief où 100 à 150 mm (localement 200 mm) supplémentaires sont attendus", poursuit Météo France.