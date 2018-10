Météo : des températures dignes d'un 23 octobre normal à Lyon

Ce 23 octobre est tout ce qu'il y a de plus normal à Lyon, avec des températures dans la moyenne des normales de saison.

En une semaine, le mercure est descendu de 5 degrés, et cette journée du 23 octobre marque enfin l'arrivée de l'automne avec grisaille pour débuter la journée puis rayons de soleil parfois masqués par les nuages. Il fera ainsi 8 degrés ce matin, et 17 cet après-midi. Les températures sont proches des normales de saison avant une vague de froid ce week-end. On annonce déjà 10 degrés à Lyon pour samedi.

La qualité de l'air reste moyenne en ville avec un indice de 49 sur 100, selon l'observatoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes. Toutes les normalités ne sont pas bonnes à prendre !