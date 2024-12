La journée de ce dimanche 15 décembre commencera sous les nuages avant le retour des éclaircies dans l’après-midi. Côté mercure, il fera jusqu’à 6 degrés.

La grisaille de samedi se poursuit ce dimanche 15 décembre dans la matinée. Les températures restent, elles aussi, fraîches avec seulement 4 degrés.

Le temps sera pourtant plus clément dans l’après-midi et les Lyonnais pourront profiter de quelques éclaircies dans l’après-midi. Le mercure ne montera cependant pas beaucoup plus puisqu’il fera seulement 6 degrés en milieu de journée. Dans la soirée, le ciel devrait se dégager laissant place à un début de semaine plus ensoleillé.