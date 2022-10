Météo : des nuages avant des éclaircies ce mercredi à Lyon

Le temps sera mitigé ce mercredi 12 octobre à Lyon. Des éclaircies sont attendues dans l’après-midi, après une matinée qui s’annonce très nuageuse.

Il ne devrait pas pleuvoir ce mercredi 12 octobre à Lyon selon les prévisions de Météo France, mais la matinée s’annonce très nuageuse, voire brumeuse avant 9 heures. Dans l’après-midi, quelques éclaircies devraient chasser les nuages par intermittence, mais cela ne devrait pas aller plus loin.

Du côté du thermomètre, les températures restent supérieures aux moyennes de saison d’environ 3°c. Il fera ainsi entre 14 et 17°c ce matin, 18 et 20°c cet après-midi et enfin 17 et 13°c dans la soirée.