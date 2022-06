Météo : des éclaircies et jusqu’à 27 degrés attendus à Lyon ce mardi

La journée devrait être partiellement couverte ce mardi 7 juin à Lyon, en revanche de nombreuses éclaircies sont annoncées par Météo France, qui seront accompagnées de températures estivales.

L’été se rapproche et avec lui les températures estivales s’installent entre Rhône et Saône. Ce mardi 7 juin, le mercure ne dépassera pas encore la barre des 30 degrés, mais il va s’en approcher. Jusqu’à 27 degrés sont annoncés cet après-midi par Météo France, soit + 2 degrés par rapport aux moyennes de saison. Dans la matinée, les températures seront déjà élevées et comprises entre 16, à 7 heures, et 24 à midi.

Le ciel, lui, sera partiellement couvert tout au long de la journée, néanmoins les nuages devraient laisser place à des éclaircies.