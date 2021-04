Météo à Lyon : Une semaine chaude mais pluvieuse

Après un beau week-end de printemps, Lyon devrait connaître des journées marquées par des averses cette semaine, mais les températures restent de saison.

"En avril, ne te découvre pas d'un fil" dit le dicton. Heureusement, le mois de mai approche et ça se sent. Lundi, mardi et mercredi seront des journées assez chaudes avec des températures dépassant les 20°. Mais attention, les matins demeurent un peu froids. Si le ciel reste couvert, quelques éclaircies viendront illuminer Lyon jusqu'à mercredi soir, où la pluie devrait être plus fréquente et le vent plus fort.

À partir de jeudi, il fera un peu plus froid et pluvieux, avec des averses toute la journée du jeudi. Un mauvais temps à prévoir jusqu'à dimanche.