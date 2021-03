Météo à Lyon : le week-end s'annonce maussade

Ce week-end des 13 et 14 mars, fini le soleil sur Lyon. Au programme, des nuages, de la pluie, du vent et des températures qui dégringolent.

Après plusieurs jours de grand beau, les conditions météorologiques se dégradent sur Lyon et alentour et un temps typique du mois de mars s'installe peu à peu. Ce vendredi 12 mars, le ciel hésite entre les intempéries et quelques timides rayons de soleil. Il en sera de même tout le week-end.

Ce samedi s'annonce nuageux d'après les prévisions de Météo France, avec quelques éclaircies dans la matinée et des températures oscillant entre 8 et 15 °C. Le vent soufflera fort toute la journée avec de fortes rafales qui s'atténueront seulement en fin de journée, pour laisser la place à de la pluie.

Le dimanche sera dans la continuité du samedi, avec des températures un peu plus fraîches à cause des averses de la nuit précédente. A noter, des éclaircies plus franches cependant, mais toujours des rafales de vent et quelques averses encore l'après-midi. Le beau temps sera de retour en fin de journée mais l'atmosphère restera fraîche, autour des 6°C. Le répit sera de courte durée avant de démarrer une nouvelle semaine par un lundi 15 mars gris et pluvieux.