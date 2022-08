Météo à Lyon : le soleil revient s'installer ce lundi 22 août

Après les forts orages de la semaine dernière, le soleil revient s’installer dans la région ce lundi 22 août.

Cette semaine le soleil s’impose et les températures remontent. Elles varieront entre 17 degrés et 29 degrés, selon Météo France. Au maximum, 21 degrés ce matin et 28 degrés cet après-midi avec un voile de nuages qui laissera tout de même entrevoir les rayons du soleil.

Tout au long de la journée, une légère brise soufflera jusqu’à 15 km/h. Dans la soirée, le mercure sera au maximum de 25 degrés avant d’atteindre les 30 degrés le mardi 23 août dans l’après-midi.