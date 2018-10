Météo : 18 degrés ce 26 octobre à Lyon, demain 8 degrés !

La chute des températures va être brutale à Lyon. Ce 26 octobre, il fera encore beau et doux, mais samedi, le froid s'installe.

C'est sans doute la dernière journée pour profiter d'une certaine douceur à Lyon. Malgré quelques nuages, le soleil se montrera de temps en temps, et il fera 18 degrés au meilleur moment de la journée, après une matinée à 10 degrés. Samedi, la situation sera différente, et le thermomètre ne dépassera pas les 8 degrés. Il pourrait même neiger dans le Rhône à plus de 500 mètres (lire ici).

La qualité de l'air reste stable et bonne, avec un indice de 31 sur 100.