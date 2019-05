MaXi-Moutains, le nouvel ultra-trail XXL

Avec ses mensurations, la MaXi-Moutains offre l'un des plus intéressants km/dénivelé positif dans la catégorie des mastards ultra-trails. Trois Lyonnais font office de cobaye.

Le départ de l'édition 0 de la MaXi-Moutains devait être donné samedi à 4h30, à Manigod. Manigod ? La maison des Bois de Marc Veyrat, deux étoiles Michelin, 19/20 et 5 toques au Gault Millau. Non, là, on parle de Manigod, gros spot de trail-running, notamment grâce à son kilomètre vertical, classé dans le top 3 des plus belles épreuves du pays (dont deux championnats de France organisés ces dernières années).

La MaXi-Moutains, c'est la "petite" dernière des onze courses de la Salomon Gore Tex MaXi-Race. 216 kilomètres pour 16 000 mètres de dénivelé positif. Un beau bébé qui déroule à travers les Aravis, les Bauges et le massif de la Tournette, avec le mont Blanc en toile de fond. Le tout en autonomie très marquée, sans balisage, sans assistance et avec trois ravitaillements seulement, tous les 50 kilomètres environ avec un stop&go obligatoire d'une heure.

3 (presque) Lyonnais en pionnier

De la belle ouvrage. Du gros œuvre (lire aussi). Une équipe de trois coureurs composée d' "aventuriers" s'est formée pour l'occasion : tous ingénieurs en informatique habitant près de Lyon (ou à Lyon) et pratiquant le trail depuis une quinzaine d'années. Tanguy Epale, 43 ans, habite à Chazay d'Azergues. Il est l'un des très rares coureurs à avoir fini toutes les éditions des MaXi-Race (83 km -5 200 D+), 5 fois top 200 UTMB et un temps au marathon de 2h42. Nicolas Francineau, 51 ans, est de Neuville-sur-Saône. Échappée Belle, 6666, ARWS (trek, VTT, kayak) soit 500 km, 5 jours, 5 heures de sommeil. Christophe Bouvard, 38 ans, est natif de Haute-Savoie et lyonnais d'adoption. Gros CV aussi : CCC, TDS, Grand Raid des Pyrénées, UTMB, Grand Raid de La Réunion, Transgrancanaria, etc.

À l'origine, l'organisation avait imaginé une course à étapes. "On l'avait appelé Bat Trail, pour Bornes-Aravis-Tournette" explique Stéphane Agnoli, le directeur de course. Le projet est resté dans les tiroirs, faute d'autorisation préfectorale. "Au fil des années, certains coureurs nous ont demandé de pouvoir aller courir dans les montagnettes autour de la MaXi-Raxe." S'est alors créée la marque territoriale Annecy Moutains, rapprochant les Sources du Lac, le massif des Aravis, les Vallées de Thônes et le Grand Annecy, un territoire unique du lac aux montagnes. "On s'est aperçu que les frontières de la marque correspondaient à celles de la Bat Trail. On s’est dit chiche ! on relance la course."

L'idée : réunir entre 50 et 100 équipes de trois coureurs "pour une aventure, plus qu'un trail , avec des surprises, pourquoi pas 500 mètres à canoë-kayak sur le lac, un atlier cordes en montagnes...".

Encore de la neige dans le massif des Aravis

L'édition 0 n'est pas pour autant annulé, simplement reportée à une autre date 2019 "car l'édition 1 aura lieu entre mai et juin 2020" explique Stéphane Agnoli.

Des repérages sont prévues durant l’été.

Le parcours officiel

La Maxi-Moutains fait partie des plus longs ultra-trails