Match truqué ? La Duchère réagit après l'ouverture d'une enquête

Le club de La Duchère a réagit ce lundi dans un communiqué après l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les soupçons de matchs truqués lors de leur rencontre face à Rodez le 17 mai.

Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris sur les soupçons de matchs truqués qui pèsent sur la rencontre qui a opposé Rodez et Lyon Duchère le 17 mai dernier.

Le club de Mohamed Tria, qui se refusait à tout commentaire pour le moment, a finalement réagit ce lundi dans un communiqué. “Alors que notre nom est entaché depuis près d’un mois suite à une rumeur de paris sportifs sur notre rencontre face à Rodez, le club tient à faire jouer son droit de réponse. Pour reprendre l’article du journal L’Équipe paru hier, notre rencontre face au Rodez Aveyron Football n’avait aucun enjeu sportif puisque, quelle que soit l’issue du match, le RAF terminait largement champion et que nous conservions notre cinquième place. Comme il est également mentionné dans cet article, les paris sportifs sont interdits sur le championnat National en France, et l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) n’a remarqué aucune transaction financière suspecte à l’étranger sur cette rencontre. Alors que cette affaire cause un préjudice à notre image, la « ficelle » nous paraît un peu « grosse », alors que nous avons affiché nos ambitions pour l’avenir avec le souhait de nous développer sur notre territoire”, a déclaré le club dans un communiqué. Cette volonté de développement va d'abord passer par un nouveau non puisque La Duchère s'appellera désormais “Sporting Club de Lyon”.

Enfin dans son communiqué, le club s'est fait plus menaçant : “dans l’attente d’éléments précis sur les faits allégués, nous demandons dorénavant de ne plus associer notre nom à cette rumeur infondée. Dans le cas contraire, nous nous réservons le droit d’entamer toute poursuite nécessaire afin de défendre notre intégrité et l’image de notre club”.

Comme nous l'écrivions fin mai, le journaliste indépendant Romain avait annoncé sur sa chaîne YouTube avoir été mis au courant d'arrangements sur le match de National opposant Rodez à Lyon Duchère et celui de Ligue 2 entre Sochaux et Grenoble. Deux rencontres disputées le 17 mai, lors de la dernière journée de championnat. Le journaliste expliquait notamment avoir été informé à l'avance des scores, ce que confirment trois journalistes contactés en amont du match.