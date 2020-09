Mariage qui a dégénéré à Bron : trois membres de la famille du marié interpellés

Un mariage s'est mal terminé samedi dernier à Bron, à côté de Lyon. Trois membres de la famille du marié ont été interpellés ce jeudi. Ils seront jugés ce vendredi.

Un mariage a été très tendu samedi dernier à Bron (lire ici). Jérémie Bréaud, le nouveau maire de la ville, a assuré par la suite que les règles pour les mariages allaient être rendues plus strictes : “30 minutes de retard et on ne marie pas, des rodéos dans les rues risquant de provoquer des accidents et on ne marie pas. Le message est clair, quand on se marie à Bron, on ne fait plus ce que l'on veut”, a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.

Suite à plusieurs plaintes, trois membres de la famille du marié ont eté interpellés ce jeudi. Dont le père de marié, placier à la mairie de la ville, qui aurait menacé de faire "sauter les marchés". Un des frères du marié est aussi accusé d'avoir tenté d’arracher la bombe de gaz lacrymogène d’un policier.

Les trois hommes ont nié les faits en garde à vue. Ils sont présentés ce vendredi au parquet de Lyon en comparution immédiate.

