Bron : la mairie va durcir les règles pour les mariages

Le maire de Bron Jérémie Bréaud étudie la possibilité de porter plainte après qu'un mariage a dégénéré ce week-end sur sa commune.

Huit véhicules ont été incendiés dans la nuit de samedi à dimanche à Bron après un mariage qui a mal terminé plus tôt dans la matinée. En retard de plus de 30 minutes après avoir réalisé des rodéos dans la ville, le cortège du mariage a été refusé à l'entrée de l’Hôtel de Ville. Jérémie Bréaud a assuré que les règles pour les mariages allaient être rendues plus strictes. “30 minutes de retard et on ne marie pas, des rodéos dans les rues risquant de provoquer des accidents et on ne marie pas. Le message est clair, quand on se marie à Bron, on ne fait plus ce que l'on veut”, a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux. L'édile étudie par ailleurs la possibilité de porter plainte.

Lors du mariage, seuls les époux, les parents et les témoins ont été acceptés dans l'enceinte de la mairie. Le reste des convives étaient restés dehors, très en colère, et la police municipale a dû intervenir, aidée par la nationale, pour les garder à l'extérieur. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés.