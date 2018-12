Manifestations lycéennes : quatre interpellations à Lyon

Quatre lycéens ont été interpellés ce vendredi à Lyon et Villeurbanne pour des “jets de projectiles sur les forces de l'ordre et dégradation de véhicules”.

Ce vendredi matin, des manifestations ont eu lieu devant plusieurs lycées de la métropole de Lyon contre la réforme du Bac et Parcoursup. Quatre manifestants ont été interpellés devant les lycées Frédéric Faÿs (Villeurbanne) et Ampère (Lyon) pour “jets de projectiles sur les forces de l'ordre et dégradation de véhicules”, a déclaré la préfecture du Rhône.

Dans l'ensemble, les blocages dans les lycées semblent s'être essoufflés depuis la semaine passée où entre 2500 et 5000 élèves ont battu le pavé à Lyon le 7 décembre. Ce vendredi, une partie d'entre eux ont participé à la manifestation “contre la vie chère” qui a réuni entre 2500 et 3000 personnes à Lyon à l'appel de plusieurs syndicats, dont le syndicat lycéen UNL.