Manifestations lycéennes : 13 interpellations à 10h à Lyon

Déjà 13 manifestants ont été arrêtés ce jeudi matin à 10h. La situation reste tendue dans quelques établissements de la métropole de Lyon.

À 10h, la préfecture du Rhône a annoncé que 13 manifestants lycéens avaient été arrêtés ce jeudi matin dans la métropole de Lyon. “La situation est sensiblement plus calme dans la plupart des établissements, mais, dans ceux où c'était déjà tendu hier, la situation l’est encore plus”, a confié une source policière. “La situation est en effet très tendue dans les lycées Condorcet et Marcel-Sembat”, ajoute un lycéen.

De nombreux établissements du Grand Lyon sont toujours mobilisés : les lycées Jean-Paul-Sartre à Bron, Condorcet, Tony-Garnier et La Martinière/Lumière à Lyon, Doisneau à Vaulx-en-Velin, Marcel-Sembat, Jacques-Brel et Hélène-Boucher à Vénissieux, Brossolette et Frédéric-Faÿs à Villeurbanne, Fernand-Forest à Saint-Priest.