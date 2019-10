Manif des agriculteurs à Lyon : plusieurs routes barrées, TCL très impacté

La circulation est très difficile dans Lyon ce mardi après-midi suite à une manifestation des agriculteurs. Le réseau TCL est également très impacté.

Comme ils l'avaient promis, 500 agriculteurs ont lancé une grande manifestation dans Lyon, bloquant une partie de la circulation. Le trafic routier est particulièrement impacté ce mardi après-midi. Le tunnel sous Fourvière est ainsi fermé en direction de Marseille. Par ailleurs, plusieurs routes sont ainsi coupées comme le quai Jean Moulin, quai du Rhône rive gauche depuis le pont Morand jusqu'au pont Wilson, la rue Servient est également fermée, tout comme la rue de Bonnel. Onlymoov conseille d'éviter le Presqu'île et le troisième arrondissement de Lyon jusqu'en fin de journée. Des pneus ont été déposés à plusieurs endroits sur les routes de l'agglomération, les automobilistes et cyclistes sont invités à rester prudents.

Par ailleurs, un périmètre a été mis en place où il est interdit de circuler et de stationner, il est délimité par les artères suivantes : cours de la Liberté, rue Rabelais, avenue de Saxe et rue Part-Dieu. Le réseau TCL est également très impacté par ce mouvement. De nombreuses lignes de bus sont limitées (voir la liste ici) et les stations de Perrache à Bellecombe ne sont plus desservies par le tramway T1.