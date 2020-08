Les joggeurs et cyclistes ne seront pas obligés de porter le masque à Lyon et Villeurbanne pendant leur activité physique.

Comme nous l'écrivions cet après-midi, la préfecture du Rhône a décidé de rendre le masque obligatoire dans les rues de Lyon et Villeurbanne à partir de ce mardi 1er septembre. Une décision qui concerne toutes les personnes de plus de onze ans circulant dans la rue, seules ou accompagnées. Cette règle comporte deux exceptions : les joggeurs et cyclistes. Toutes les personnes en train de pratiquer l'activité, que ce soit sportive ou pour leur déplacement personnel concernant le vélo, seront dispensées de porter le masque. Une fois le pied à terre, le masque redeviendra obligatoire.

À titre d’exemple, les utilisateurs de Vélo’v devront porter le masque jusqu’à la station. Ils pourront l’enlever une fois le vélo enfourché avant de le remettre dès le vélo posé.