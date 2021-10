Lyon : vents violents et inondations dans le Rhône ce weekend

Des vents violents et de très importants épisodes de pluies sont à prévoir dans toute le Rhône ce week-end selon La Chaîne Météo.

Ce premier weekend d'octobre sera agité en France et particulièrement à Lyon. Des vents violents et fortes pluies sont à prévoir samedi et dimanche dans toute la vallée du Rhône.

La Chaine Météo annonce de fortes pluies orageuses dimanche soir. Des précipitations qui rentreront en conflit avec la remontée d’une masse d’air chaud et instable venant de Méditerranée. Des Cévennes au Lyonnais, le site annonce de "probables inondations". Concentrés dans la vallée du Rhône, il est pour l'instant "difficile d'évaluer l'ampleur" de ces orages précise La Chaine Météo.