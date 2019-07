Lyon : vacances, bouchons, un dimanche orange sur les routes

Comme prévu, il y avait beaucoup de monde sur les routes samedi, notamment dans le sens nord-sud pour les nombreux départs en vacances. Bison Futé classe ce dimanche orange dans les deux sens.

Les automobilistes ont dû prendre leur mal en patience, samedi, pour partir en vacances. Au plus fort du pic des bouchons, il fallait 3h30 par exemple pour effectuer le trajet Lyon-Orange sur l’A7 (contre 1h35 en temps normal).

Le trafic devrait être plus fluide ce dimanche. Bison Futé prévoit un dimanche "orange" sur les routes, dans le sens des départs mais aussi des retours en Rhône-Alpes. Comme d’habitude, l’A7 devrait être très empruntée et il est recommandé, au possible, d’éviter l’axe Lyon-Orange entre 9h et 19h.