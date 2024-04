JO 2024 : Chantier de GL Events arrêté, le groupe évoque une procédure "préventive"

Un chantier des Jeux olympiques 2024 de GL Events a été arrêté après une visite de l'inspection du travail. Il a depuis repris selon le groupe.

Selon le journal L'Equipe, le groupe GL Events a été contraint d'interrompre les travaux d'installation des tribunes et gradins sur le site olympique de Versailles qui accueillera les épreuves d'équitation et de pentathlon à partir du 27 juillet. Les inspecteurs du travail ont considéré qu'il existait un "danger grave et imminent de chute de hauteur" pour les ouvriers.

Le groupe GL Events aurait saisi la justice pour permettre la reprise du chantier affirmant que "l’interruption des travaux" compromettait "la tenue des événements sportifs liés aux Jeux olympiques" et donc un "intérêt public majeur".

Auprès du Progrès, GL Events explique que "la multiplication des contrôles et des échanges avec l’inspection du travail s’est traduite par des interruptions de chantiers, à titre préventif, sur certaines opérations spécifiques à Versailles et à la Concorde. Depuis ces chantiers ont repris".