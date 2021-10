Lyon : une treizième mobilisation anti-pass s'organise à Lyon

Le froid du début du mois d'octobre ne décourage pas les anti-pass, parfois même antivax. Ils se donnent à nouveau rendez-vous pour un samedi de mobilisation samedi 9 octobre. Et comme d'habitude à Lyon, cette opposition au pass sanitaire se fera dans deux cortèges distincts.

Le collectif Coronafolie appelle à une nouvelle manifestation à 14 heures aux Brotteaux. Si le rassemblement se revendique "sans clivage partisan", on retrouve dans ces manifestations des visuels du parti Les Patriotes et le cortège laisse place au complotisme et l'extrême-droite. Le cortège, déclaré en préfecture, se dirigera vers la place Maréchal-Lyautey.

La place Maréchal Lyautey est le lieu de rendez-vous de la seconde manifestation. Le rendez-vous est donné à 14 heures. Difficile d'identifier un organisateur. Les semaines précédentes, des gilets jaunes, militants de gauche et d'extrême-gauche et des citoyens non-encartés et non-syndicalistes constituaient le gros des seconds rassemblements anti-pass à Lyon. Leur manifestation n’est pas déclarée.

La semaine précédente, 950 personnes avaient défilé dans les rues de Lyon contre le pass sanitaire, moins que les semaines précédentes où la mobilisation était déjà en décrue.