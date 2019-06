Lyon : une semaine caniculaire

Derniers instants de répit avant la semaine caniculaire qui se prépare à Lyon, avec 34°C annoncés dès ce lundi. Mardi et mercredi, il fera chaud dès le petit-déjeuner avec 24°C à 8h du matin. Les températures grimperont rapidement jusqu'à 38°C l'après-midi. Mais c'est à partir de jeudi que la chaleur sera à son point culminant, dépassant les 40°C, et ce jusqu'à lundi prochain. Un "épisode de canicule remarquable", prévient Météo France.

Le ministère de l'Intérieur diffuse les gestes à retenir pour supporter cette vague de chaleur :

☀️🌡️La semaine prochaine, @MeteoFrance prévoit une vague de #chaleur sur tout le pays ! D'ores-et-déjà, maintenez la fraîcheur à l'intérieur de votre habitation et prévoyez le nécessaire pour vous hydrater et prendre soin des personnes les plus fragiles 👉 https://t.co/j8i14YTI0l pic.twitter.com/j56hnzAMA8

