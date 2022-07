Lyon : une réunion publique lundi 4 juillet pour le projet "d'apaisement de la Presqu'île"

La Métropole de Lyon présente son projet "d'apaisement de la Presqu'île" aux habitants lundi 4 juillet. La majorité écologiste à la tête de la collectivité veut réduire la place de la voiture et faire plus de place aux mobilités "vertes".

Un centre-ville de Lyon avec moins de voitures et plus de place pour les piétons et les vélos. C'est dans les grandes lignes ce que propose la Métropole à travers son projet "d'apaisement de la Presqu'île", qui fera l'objet d'une réunion publique lundi 4 juillet de 19h à 21h au campus de Saint-Paul de l'Université catholique de Lyon ( (10, place des Archives, Lyon 2e) en présence de Grégory Doucet, le maire de Lyon, et Bruno Bernard, le président de la Métropole.

Organisée depuis le 20 juin et ouverte jusqu’au 30 octobre 2022, la concertation porte dans le détail sur la Presqu'île souhaitée pour 2030, les projets d'aménagement pour neuf lieux d'intervention déjà identifiés, la réorganisation des lignes de bus et les modalités des quatre zones apaisées.

Le périmètre soumis à la concertation s'étend du boulevard de la Croix-Rousse au nord (limite 4e-1er arrondissement) à la place Carnot au sud (2e arrondissement).