Handfauteuil : le tout premier tournoi européen se joue à Ecully

Vendredi 1er et samedi 2 juillet se tient à Ecully le premier tournoi européen de handfauteuil en France.

Quoi de mieux qu'un tournoi européen pour mettre en lumière une discipline paralympique ! Les 18 joueurs de l'équipe élite de France de handfauteuil (handballen fauteuil roulant manuel) ont une double charge sur leurs épaules : ils doivent représenter la France bien évidemment, mais aussi démocratiser le hand fauteuil.

Le tournoi accueille quatre équipes: la France, la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Ces derniers sont les champions d'Europe 2018 et les vice-champions 2019. Au total, 70 personnes en situation de handicap sont réunis par l'amour du sport.

Lyon Capitale a assisté au premier match de l'équipe de France. Dès 9h30, vendredi 1er juilett, au complexe sportif d'Ecully, la France rencontrait la Belgique. Le grand gymnase moderne et neuf a vu la victoire des Bleus. Après 1h de match, et avoir mené tout le long du match, l'équipe élite de France l'a remporté 17 à 3.

"C'était un match intéressant, intense, a expliqué Gabriella Feder, arrière dans l'équipe élite France. Et puis surtout on a montré que c'est un sport où on se régale. On a régalé le public avec de l'intensité, du spectacle, ce qui est quand même l'objectif de ce tournoi. C'est vraiment le but de faire encore plus découvrir et rayonner ce sport. On a bien commencé et j'espère que c'est de bon augure."