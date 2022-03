La nouvelle salle Rameau avec son nouveau dôme devrait ouvrir en 2024, les travaux débuteront cette année. (© Perrod et Richard)

Lieu historique de Lyon, la salle Rameau rouvrira en 2024.

Dévoilé sous la précédente municipalité, le projet de rénovation de la salle Rameau devait initialement aboutir à une réouverture en 2021 de ce lieu emblématique du 1er arrondissement. Entre temps, la crise du Covid-19 est passée par là et une nouvelle majorité a été élue à la tête de Lyon. Deux facteurs qui ont poussé les différents partenaires du projet à revoir leur copie pour présenter un projet moins commercial, plus social et solidaire, expliquent ces différents partenaires.

La mairie du 1er arrondissement de Lyon, en lien avec la ville de Lyon, et les acteurs impliqués dans le renouveau de la salle Rameau, organisent une réunion d'information pour les habitants et les acteurs culturels du 1er arrondissement ce mardi 1er mars à 18h30 à la mairie du 1er arrondissement, place Sathonay. Réunion sur inscription.

Les infos pratiques :

réunion organisée à la salle des mariages de la mairie du 1 er (merci d'emprunter la porte d'entrée située dans la montée d'escalier menant à la rue du jardin des plantes)

(merci d'emprunter la porte d'entrée située dans la montée d'escalier menant à la rue du jardin des plantes) pass vaccinal obligatoire.

participation sur inscription : ma1.communication@mairie-lyon.fr

Plus d'informations ici.