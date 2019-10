Lyon : une photo de la place des Terreaux en 1856 et sa fontaine perdue

Les Archives de Lyon viennent de partager une photo de la place des Terreaux en 1856, avec à la clé un extraordinaire voyage dans le temps qui regorge de détails (ou d'absences).

Sur les réseaux sociaux, les Archives municipales de Lyon partagent régulièrement des documents qui sont autant de voyages dans le temps saisissants. L'une des dernières découvertes est une photographie de la place des Terreaux en 1856. On peut y découvrir les calèches stationnées autour de l'ancienne fontaine des Terreaux. Cette dernière a été installée en 1856, déplacée place Guichard en 1892. En 1946, elle est détruite lors de la construction de la rue Moncey.

Entre temps, la fontaine Bartholdi du "Char triomphal de la Garonne" est inaugurée face à l'hôtel de ville en 1892, avant d'être déplacée à l'endroit que nous connaissons aujourd'hui en 1992, lors des travaux du parking des Terreaux.

Deux grandes absentes

Sur cette photo, on peut également remarquer deux grandes absentes qui n'existent pas encore : la Basilique de Fourvière (1884) et la tour métallique (1894). Seule l'église de Fourvière est présente et on aperçoit les contours de la statue de la vierge Marie qui a été révélée aux Lyonnais le 8 décembre 1852 (marquant ainsi le début de la tradition des illuminations du 8 décembre).