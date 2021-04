Lyon : une nouvelle remontée de poussières sahariennes attendue

Un nuage de poussière du Sahara pourrait faire son retour à Lyon dans les jours qui viennent, jusqu’à mercredi.

Selon le site Lyon Météo, pour la quatrième fois de l’année 2021, un nuage de poussière du Sahara devrait s’abattre sur la ville. Il existe une possibilité pour que le ciel reprenne ces touches jaunâtres caractéristiques aux levers et couchers du soleil. Plus probablement, des dépôts de poussières au sol sont attendus à cause des précipitations.