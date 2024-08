Lyon : une nouvelle manifestation pour la Palestine ce samedi

Un nouveau rassemblement est prévu à l’initiative du collectif 69 Palestine, ce samedi, place de la République à Lyon.

Les drapeaux de la Palestine se déploieront à nouveau place de la République à Lyon ce samedi. A l’appel du collectif 69 de soutien au peuple palestinien, un rassemblement est prévu à 15h. Avec le même mot d’ordre : cessez-le-feu.

Un contexte international toujours tendu

L’Etat hébreu a accepté de reprendre le 15 août les discussions en vue d’une trêve et d’un échange sur les otages retenus à Gaza, sous la pression des Etats-Unis, de l’Egypte et du Qatar, tandis que le pays se prépare à une possible riposte de l’Iran et de ses alliés dans la région.