Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 9 au 11 août

Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à faire pour ce week-end estival des 9, 10 et 11 août 2024.

JO, étoiles et musique, voici quelques idées de sorties ce week-end pour les Lyonnais rentrés de vacances et ceux restés travailler.

Football-JO : suivez la finale France-Espagne au MOS PUB

© Tim Douet

La fin des Jeux Olympiques de Paris 2024 approche. Et la très attendue finale de football se jouera aujourd'hui à 18 heures à Paris. La France et l'Espagne s'affronteront ainsi au Parc des Princes pour remporter l'or. On retrouvera d'ailleurs sur leur terrain deux joueurs de l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette et Rayan Cherki. Pour suivre le match en direct et dans une bonne ambiance, rendez-vous au MOS PUB à Lyon à partir de 18 heures.

Observez la pluie d'étoiles filantes des Perséides

Chaque année, le mois d'août est le moment idéal pour observer le ciel et ses astres. C'est en effet à cette période que la Terre traverse le maximum des Perséides, cet amas d'étoiles filantes impressionnant. Un spectacle à couper le souffle lorsque les conditions météorologiques sont réunies. À cette occasion, les Nuits des étoiles font leur grand retour les 10, 11 et 12 août. Dans le Rhône, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Saint-Genis-Laval, Saint-Martin-en-Haut et Saint-Jean-des-Vignes se prêteront au jeu. Les activités sont toutes proposées gratuitement et en accès libre. Retrouvez le programme sur le site de l'évènement.

Lire aussi : Nuits des étoiles 2024 : quel programme dans le Rhône les 9, 10 et 11 août ?

Une expo chapeaux, ça vous dit ?

© Musée du Chapeau

Jusqu'au 3 novembre, l’atelier-musée du Chapeau de Chazelles-sur-Lyon rend un hommage exceptionnel à Pierre Cardin et Paco Rabanne. Des chapeaux et casquettes extraordinaires cousus par les deux hommes dans les années 1960-1990 ont été ressortis pour le public. Comptez ainsi 9 euros par personnes pour visiter le musée et l'exposition ou 4 euros pour l'exposition seule. Le musée, situé au 31 rue Martouret, est ouvert de 14 à 18 heures.

Lire aussi : Exposition : Pierre Cardin & Paco Rabanne, couturiers de l’audace

Le Barouf et Ramdam de la compagnie Odyssée

Les musiciens d’Odyssée ensemble proposent un grand atelier d’initiation collectif les 9 et 10 août dans le cadre du festival Tout le monde dehors. Adultes comme enfants, amateurs ou néophytes, tous sont bienvenus. Trompettes, trombones ou percussions, un total de 25 instruments seront ainsi à disposition. Le public sera donc accueilli de 17h30 à 20h au jardin du Rosaire ce vendredi et au square Descour samedi.

Lire aussi : Tout le monde dehors : la Ville de Lyon met la culture à l'honneur cet été

Rendez-vous à l'ouverture de la sandwicherie Kazdalerie

Le Youtubeur Zack Nani (123 000 abonnés sur Instagram), originaire de Lyon, ouvre ce vendredi un restaurant au 16 rue Villeroy, dans le 3e arrondissement. La "Kazdalerie", comme il la surnomme, propose une cuisine rapide spécialisée dans les sandwichs et la street food maghrebine. Le rendez-vous est donné à partir de 18 heures pour l'ouverture des portes.

Lire aussi : Le célèbre youtubeur Zack Nani ouvre un restaurant à Lyon