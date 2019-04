Lyon : une nouvelle aide pour acheter un vélo, toujours radine

La métropole de Lyon va voter une nouvelle subvention pour aider à l'achat d'un vélo. La somme restera toujours parmi les plus basses de France.

En 2018, la métropole de Lyon avait choisi d'offrir une subvention de 100 euros pour l'achat d'un vélo à assistance électrique, un vélo pliant, cargo, ou familiale. Cette aide était valable pour les modèles neufs comme d'occasion, mais elle restait l'une des plus faibles de France face à Paris qui offre jusqu'à 400 euros, tout comme Nice.

Or depuis le début de l'année, la page dédiée à la subvention n'a pas été mise à jour, laissant croire qu'il n'était plus possible de la percevoir. Selon nos informations, confirmées par la métropole de Lyon, une nouvelle aide sera votée mi-mai et il sera possible d'en profiter de manière rétroactive. Sauf surprise de dernière minute, elle restera de 100 euros, et sera également cumulable avec celle de 100 euros du gouvernement (réservée au foyer non imposable). Bref, pas de quoi permettre de franchir le pas pour aller vers un modèle moyen de gamme, mais toujours utile pour s'acheter un bon antivol, faute de stationnements sécurisés dans les rues de la ville.