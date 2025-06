Lyon : une manifestation ce jeudi contre la réforme des retraites

Alors que l’Assemblée nationale se prononcera pour la première fois sur l’abrogation de la réforme des retraites le 5 juin, la CGT appelle à une journée de mobilisation nationale. À Lyon et Villefranche, des rassemblements sont prévus.

"La retraite à 64 ans, c’est toujours non !" : la CGT relance la contestation sociale autour de la réforme des retraites. Le 5 juin, jour du tout premier vote sur l’abrogation de la loi à l’Assemblée nationale, le syndicat appelle à manifester massivement partout en France.

Considérant la réforme comme une "plaie encore saignante pour la démocratie", la CGT rappelle qu’elle a été imposée sans vote des députés, malgré l’opposition de l’intersyndicale et d’une large majorité de la population. Le syndicat dénonce une réforme "brutale", "injuste" et invite les citoyens à défendre un "système de retraite juste et solidaire".

À Lyon, un cortège partira à 11h de la place d’Arsonval en direction du Medef. À Villefranche, un rassemblement est prévu à 17h30 place du Promenoir. Pour la CGT, le retour à la retraite à 60 ans reste possible, à condition de revoir le financement, dans un pays qui "bat des records de versement de dividendes".