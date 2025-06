Gilles Guilleux nommé directeur du Conservatoire de Lyon

Ancien directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Pau, Gilles Guilleux prendra la direction du CRR de Lyon à la rentrée 2025.

Gilles Guilleux succède à Géry Moutier et prend la direction du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Lyon, a annoncé ce lundi la Ville de Lyon. Nommé par la Ville et la Métropole de Lyon, il prendra officiellement ses fonctions à la rentrée prochaine, le 18 août 2025.

Ancien directeur du CRR de Pau (Pyrénées-Atlantiques), Gilles Guilleux, est également trompettiste et chef d’orchestre. Dans leur communiqué, les collectivités "se réjouissent d’accueillir un professionnel reconnu, porteur d’un projet artistique et éducatif ambitieux, au service des élèves, des équipes pédagogiques et du rayonnement du CRR à l’échelle locale et nationale."

