Face aux campements illégaux de gens du voyage installés dans leurs communes, la maire de Saint-Genis-Laval et le maire de Vernaison demandent au président de la Métropole de Lyon d'agir.

Lundi 2 juin, la maire de Saint-Genis-Laval Marylène Millet et le maire de Vernaison Julien Vuillemard ont demandé au président de la Métropole de Lyon de prendre un arrêté interdisant le stationnement des caravanes en dehors des aires d’accueil aménagées.

Cet appel survient quelques jours après l'installation illégale d'une soixantaine de familles sur le site du CEPAJ de Saint-Genis-Laval : "Après le départ de la gendarmerie venue constater l’installation illégale d’un groupe de gens du voyage, trois personnes seulement deux élus Saint-Genois d’astreinte et une responsable du CEPAJ ont dû faire face à plus de 60 familles, déterminées à s’installer faute de place sur l’aire de Montagny", constatent les élus.

Si les familles ont quitté les lieux lundi 2 juin, ces dernières ont migré vers le sud de Lyon dans la commune de Vernaison : "Environ 80 caravanes ont investi illégalement le stade de Vernaison, situé sur la commune de Solaize, après avoir forcé les accès par découpe des grillages et par effraction des cadenas", témoignent les élus.

Une "impuissance locale"

"Ces situations répétées sont en effet le symbole d’un malaise plus profond que vivent les maires aujourd’hui : solitude, exposition permanente et absence de soutien opérationnel clair de la part des autorités compétentes. La lenteur des réponses de l’État et le flou juridique nourrissent l’impuissance locale et alimentent les tensions avec les habitants", déplorent les deux maires dans leur courrier.

Pour rappel, depuis la loi Besson de 2000, la compétence en matière d’aires d’accueil et de grand passage a été confiée aux intercommunalités. La compétence des aires d'accueil sur les communes de Saint-Genis-Laval et Vernaison est donc confiée à la Métropole de Lyon.

Les deux maires précisent que l'arrêté demandé "ne réglera pas l'ensemble des problèmes", "mais constituerait un levier juridique concret" pour renforcer leur capacité d’agir et de défendre l’intérêt général.

