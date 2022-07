Lyon : une journée "noire" dans le sens des départs en vacances

Un trafic très dense sur les routes lyonnaises. Ce samedi est classé "noir" par Bison Futé dans le sens des départs en vacances. La situation sera orange concernant les retours.

Pour les automobilistes, il faudra s'armer de patience ce samedi sur les routes du Rhône. Après un vendredi "rouge" comme l'a indiqué Bison Futé, ce samedi est annoncé "noir" dans le sens des départs en vacances dans le département. Ce 23 juillet est classé "orange" en ce qui concerne les retours.

Pour les vacanciers et les autres usagers de la route, il est conseillé d'évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 10h à 15h. De même dans l'autre sens entre 12h et 15. Enfin, il est recommandé de ne pas emprunter le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie de 10h à 13h, où l'attente sera supérieure à 1 heure.